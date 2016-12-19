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预约超200万《英魂之刃口袋版》12.29首发

天极网游戏频道2016-12-19 12:15我要吐槽
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　　12月18日，距离网龙旗下S级手游产品《英魂之刃口袋版》正式公测还有11天，全渠道公测预约人数已轻松突破200万。

　　作为传承《英魂之刃》端游IP、国产MOBA手游新标杆的《英魂之刃口袋版》，自今年7月在ChinaJoy上首度亮相以来便受到了众多玩家的超高期待。目前《英魂之刃口袋版》的公测日期已经确定，将于2016年12月29日全渠道首发。

　　《英魂之刃口袋版》亮相2016全球总决赛

　　《英魂之刃口袋版》是一款堪比PC端游的竞技手游，是网龙汇聚了《英魂之刃》原班人马花费1年时间倾力打造。据了解，《英魂之刃口袋版》采用自研顶级3D引擎制作，无论是场景还是英雄，精致程度都远超行业水准。研发期间，产品团队也根据玩家提供的意见，对游戏的操控体验与平衡性进行深度调整，同时在低端机适配以及电量控制技术上做到极致优化，这一系列的改善也使得玩家的期待值一路飙升。

现场媒体深度试玩

国外选手现场体验英魂之刃口袋版

　　最终封测开启后，《英魂之刃口袋版》四技能、三系属性、高地迷雾视野等还原dota核心体验的特点，再次获得了大众玩家的认可。为了让更多的玩家参与到《英魂之刃口袋版》的测试体验中，最后一轮封测采取了免激活不限号的方式，零门槛向所有安卓设备玩家开放测试资格。期间用户数量呈爆发式增涨，共有百万玩家参与测试，游戏也在更广泛、更多层次、更大规模的用户基础上取得了一个好成绩。

　　顶级职业战队EP与媒体嘉宾进行手游对抗

　　作为网龙2017年的重量级手游产品，《英魂之刃口袋版》在2016英魂之刃全球总决赛的现场再度于多家主流媒体前亮相，并邀请职业选手与到场媒体嘉宾展开了一场生动有趣的手游表演赛。在这场难得的跨界切磋中，媒体嘉宾以精彩的表现击败了全球总决赛冠军战队EP。这样的结果，证明了《英魂之刃口袋版》在保留竞技深度的同时，也对移动端操作进行了深度优化，让玩家在小屏移动设备上也能享受到轻松上手的畅爽体验。赛后选手以及媒体嘉宾们对游戏竞技性的良好反馈，再次印证了《英魂之刃口袋版》拥有S级大作的潜质。12月29日《英魂之刃口袋版》全渠道正式首发，玩家可通过各大渠道下载游戏，随时随地体验超热血的开黑对决。

　　关于《英魂之刃口袋版》

　　《英魂之刃口袋版》是一款由网龙公司开发，以同名系列端游为基础，原班人马倾力打造的MOBA类竞技手游。《英魂之刃》端游拥有近亿端游玩家，而《英魂之刃口袋版》传承端游中最经典的MOBA玩法，包含百名出场英雄、各式炫丽皮肤以及华丽的技能特效，给玩家提供经典的5V5、7V7等多种方式的对战体验。游戏采用自主研发的顶级3D引擎，在提供震撼战斗效果的同时，也具备了业内顶级的耗电控制、机型兼容体验和网络的极致优化，为手游玩家带来极致的对战享受!

作者：佚名责任编辑：杨思巧）

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