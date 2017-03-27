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新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

天极网游戏频道2017-03-27 10:38我要吐槽
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　　飞沙可见的次世代画质，令人热血沸腾的雇佣玩法，让人百尝不厌的生产制造系统……尽管《自由之战2》所带来的MOBA2.0，仅仅只曝光了冰山一角，但是足够的新意、别样的精彩已经让很多喜爱MOBA的玩家们赞不绝口了。

　　作为《自由之战》系列产品铁杆粉丝的小编更是在对游戏充满期待的同时，认真整理了关于雇佣、生产两大全新玩法的图文攻略，希望能对大家有所帮助哦。

　　嗨一起嗨之――雇个大神做陪玩

　　说起《自由之战2》所带来的新意十足的雇佣系统，大家可能并不陌生，但是真正了解整个流程的人，可是并不多哦。

新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

　　玩家可以通过直接通过点解主界面的个人选项，直接进入雇佣界面。

新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

　　在雇佣界面中，可以清晰的查看自己的订单，以及各项雇佣数据。

新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

　　也可以在主界面点击开始，在战斗界面直接雇佣心仪的玩家。

新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

　　值得一提的是，雇佣的费用，以及想雇佣的角色，都可以由玩家自由掌控。

新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

　　至于那些想要接单的大神们，只要通过主界面直接抢单就可以啦，是不是感觉这钱赚起来，非常的方便呢。

　　爽一起爽之――皮肤、特效做出来

　　能跟好友开黑，能雇大神游戏，还能靠自己出众技术“养家糊口”的雇佣玩法固然让人惊喜，能亲手为自己订制专属武器、皮肤、特效的生产制造系统同样令人期待。

新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

　　玩家们可以通过主界面的登录选项进入生产制造系统，游戏的每个赛季开始，大家可以从美国时空探险家(皮肤)、金属驯化师(武器)、基因构建者(技能特效、语音)和机械畅想师(武器特效、攻击特效)共四个选项中挑选一个作为方向(专精方向一旦选择，本赛季无法更换)。

新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

　　接下来，小编将以可以制造皮肤的时空探险家为例，介绍生产步骤。

　　初次选择生产权限时，玩家可在当前拥有的英雄中选择激活一个英雄的生产权限。点击“随机”，可随机更换当前选中的英雄。点击“更换”，可主动更换成任意其他英雄。选择完毕后，点击“激活”，可激活当前选中英雄的生产权限(激活之后就不能更换)。

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　　除了第一次激活权限的时候可以选择任意英雄，后续选择激活生产权限均采用3选1的模式。系统会在全英雄中随机抽取3个未激活的英雄权限给玩家，大家可自由的选择其中一个作为激活目标。

新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

　　更直白的说，“激活”就是掌握制造该英雄皮肤的“配方”，在没有生产激活权限次数后，会进入到制造等级组别选择界面。可查看当前开放制造的皮肤组别(0级开放经典系列，30级开放机械系列)和掌握的皮肤“配方”数量。

新玩法来袭!《自由之战2》新系统图文详解

　　点开已开放的皮肤系列，会列出已激活和未激活的英雄头像。点击已经激活英雄头像，可以进入皮肤制造的界面。材料不足时，材料数字显示为红色，无法制造。材料充足时，点击“制造”可以成功制造该皮肤。

　　是不是感觉两种玩法各有各的精彩、各有各的魅力？其实，《自由之战2》的两大创新玩法之间，还有着相当大的联系：在生产制造玩法中，如果想要拥有更多的生产权限，掌握更多的“配方”，需要提升玩家自己的生产等级。而生产经验的获得，又需要通过雇佣系统来实现：玩家发布雇佣单，雇佣他人和自己一起参与战斗。胜利之后，雇佣兵领取雇佣的奖励，雇主获得生产经验。

　　能将两种截然不同的玩法，如此天衣无缝的结合在一起，《自由之战2》真是越来越让人期待了，一定要记得，继续为自由而战哦!

　　《自由之战》官方网站：https://fff.gaeamobile.net/

　　《自由之战2》官方网站：https://fff2.gaeamobile.net/

　　《自由之战》官方贴吧：自由之战吧

　　《自由之战》官方微信：zyzzgame

作者：佚名责任编辑：杨思巧）

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