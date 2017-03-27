魔幻也可以很性感《魔女骑士团》重写魔幻

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从大菠萝(Diablo)开始，西方魔幻题材游戏在塑造角色往往陷入男多女少的男权至上怪圈，及时出现女性角色，往往所扮演的也只是女巫师，女亚马逊战士等等近身战弱势群体。而即使出现女性角色，往往也是肌肉健美的女汉子，无论颜值还是身材都差强人意。面对一群歪瓜裂枣的魔幻怪物，莫非魔幻游戏就此与性感绝缘？全娘团3D暗黑动作手游《魔女骑士团》重塑性感魔幻，三大近战魔女娉婷婀娜，极限战斗有冲动，曲线玲珑亦冲动。

能打能妆模样俏 三大魔女有魅力

《魔女骑士团》打破传统设计思维，三大职业战士、剑客、刺客完全以女性角色形象展现，吻合了游戏所架构的女孩子即正义的世界背景。

除了以女性角色作为游戏打星外，《魔女骑士团》开设了数百套可换皮肤供玩家选择，阴冷的魔幻自此多了几分俏皮可爱。皮肤之外，多款可换翅膀造型，给予魔女以全新的形象外观，并增加相应属性。

能打能妆模样俏，《魔女骑士团》塑造的三大近战女性各个身材玲珑，婀娜多姿，既没有过度恐怖的肱二头肌，仅凭柔和的曲线就能展现出强大的攻击实力，凸显性感魔女的魅力。

契约怪物巧化身 神器加持有战力

《魔女骑士团》为全性别全年龄玩家开创了一个魔幻冒险世界。在这个世界里玩家不止可以体验酷炫动作打击，拥有各种华丽皮肤翅膀，还能与小怪物缔结契约，想变身就变身，让存在幻想中的人兽CP美梦成真。

当然，除了满足玩家不正经的人兽虐恋情怀外，《魔女骑士团》内设众多可供玩家喂养升级的神器道具，升级神器发动神器技能，不仅拥有更加靓丽的外在表现，还能获取更多的属性提升。

谁说魔幻只能纯阴冷，谁说魔幻只有男人帮。《魔女骑士团》重写魔幻，性感魔女姐妹淘，基于你不一样的魔幻体验。

活。

（ 作者：佚名 责任编辑：沈黎明）

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