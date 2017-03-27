明日11点《征途2手游》 参与测试送永久坐骑

【百万玩家最喜爱的游戏娱乐媒体，把最带劲的娱乐资讯，最权威的游戏推荐，最齐全的手游礼包放进你的口袋，却不用你多安装一个APP，还等什么？赶紧就关注微信号 【kdyx91】 每日七点不见不散~】

十年真情，既是来路也是归途! 那些年，和兄弟并肩驰骋在征途大陆的岁月，至今仍历历在目。《征途2手游》赴十年之约，掀起全民国战热潮!明日11点，由征途系列IP原班人马倾情打造的《征途2手游》“风雨同舟”测试震撼来袭，兄弟们，再度携手打天下的时候到了! 游戏下载链接：http://zt2m.ztgame.com/ 四大经典职业，十国混战不休，单反级画面，更有自治创新玩法，苹果和安卓互通，引爆全民嗨战激情! 情怀不减，激情无限，参与测试更有机会获得永久坐骑! 五大游戏亮点 引爆激情 风雨同舟，十年征途找回真情。复刻端游经典玩法，更符合手游玩家的兴趣和追求;媲美单反级画面，打造游戏视觉盛宴;特色家国玩法，高度自治趣味升级;全新女神系统，邂逅女神邂逅爱;任务减负，平民也能畅快国战，国战战场烽火依旧，兄弟并肩嗨战不休!《征途2手游》向经典致敬，用心创新，传递不变的情怀! 七大福利活动 重踏征途 欢迎各位将士重踏征途，七大福利活动享不停。天降鸿福，开荒豪礼，幸运大转盘，登陆大礼，冲级大奖，功勋奖励活动不断，大量日常道具，魂魄石，装备，绑金绑银，升星宝石，无双宝宝，更有永久电光白狼坐骑相送，还有无双神将活动，送海量京东卡。具体活动细则见官网：http://zt2m.ztgame.com/ 十年真情，既是来路也是归途! 那些年，我们一起“风雨同舟”，明日11点，我们相约“风雨同舟”，不见不散! （ 作者：佚名 责任编辑：杨思巧） 天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖 评论 * 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！ 热点专题

