烧脑对决《我的战争》超燃视频揭秘高能玩法

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由盖娅互娱发行，天津星艺研发的虐心烧脑二战及时策略手游《我的战争》将于12月21日全平台首发。近日，该款游戏视频正式曝光，让玩家在游戏维度中真实感受到二战时期的炮火纷飞。

《我的战争》是一款以二战为背景的Q版战争策略RTS游戏，玩家可以选择二战中的经典国家，指挥特色部队，参与到真实还原历史的著名战役中去。使命召唤，筑起钢铁前线。收集经典元帅，培养传奇指挥官，参与百人军团大作战。枪炮轰鸣，硝烟弥漫，让帝国崛起。

不同于传统的SLG游戏，《我的战争》中有二战时的六个主要参战国供玩家选择，不同的国家各有千秋，在兵种、基地、元帅等细节都各具特色。玩家在选定国家后，则需要深入了解该国特性，在战争和发展的策略运用中围绕着该国的特色进行。游戏中无处不在风格迥异的建筑，各有千秋的特色兵种，细致入微地将二战元素横亘在游戏的每一个环节中，让玩家在同一个世界中体验到精彩的二战风云!

结合二战的历史背景，斯大林、艾森豪威尔、麦克阿瑟等数百名历史名将，将在游戏中一 一复活，实力助攻征战天下!更酷炫的是，二战经典战役玩家都可以亲身重历，真实体验亲手书写历史的极致快感!不同历史名将都将为你的部队提供非常可观的能力加成。就和真实战场一样，有一个英明的将领，战斗将变得容易很多。没错，从玩家到元首的距离仅仅是一个游戏!

基于最基本的SLG玩法，《我的战争》游戏创新地加入了国家体系，特色部队、各国元帅和策略性十足的战场增援部队。百人军团战的趣味十足，也虐心烧脑。

《我的战争》，重现历史还是颠覆世界，一切尽在你的手中!

关于《我的战争》

《我的战争》是由盖娅互娱发行的国内首款二战策略手游。完美还原二战经典战役，更能策略布防、收集经典元帅、改写战争历史!《我的战争》 将于2016年12月21日正式全平台首发，亿万军迷翘首期盼，展示个性，展示实力。与您一起相约战场!

游戏官网：1944.gaeamobile.net

微信公众号“我的战争”

微博@我的战争手游

（ 作者：佚名 责任编辑：杨思巧）

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