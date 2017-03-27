<光明大陆>明日苹果首发 战法牧男星引猜测

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网易2017力推魔幻MMO新作《光明大陆》将于明日正式登录App Store并开启不删档测试。随着测试的临近，《光明大陆》地表最强战法牧征集活动也渐入高潮，上周，最强战法牧首位明星队员朱桢正式亮相，同时还晒出自己原创吐槽视频，而本周，另外两名神秘明星队友或将陆续揭面。

朱桢海报

吐槽大咖朱桢应战 Talk King游侠将征战马瑟兰德

作为中国内地新生代主持人代表，朱桢不仅在主持界颇有知名度，更是在综艺节目上崭露头角，最近连上《吐槽大会》的他，偷师一手吐槽功力，为参加《光明大陆》#地表最强战法牧#活动，录制全新“吐槽作品”。朱桢爱玩游戏，在娱乐圈已经是人尽皆知的事情了，作为专业主持人的他，经常参加各类线上线下游戏活动，网络上更是经常爆出朱桢与好友薛之谦、林更新等人一起游戏的截图。自认Talk King的朱桢，吐槽成王输出极致，他将以地表最强DPS之名应战本次活动。

三明星剪影海报

“当红肌肉男神战士T” 引爆网友猜测热潮

朱桢正式宣战的同时，还不忘向网友爆料另外两名神秘队友，其中被描述为“颜值高”，“身材好”，“人红”的战士T男星队友成为玩家们争相讨论的焦点。作为朱桢的好朋友，也是当下人气正旺的男歌手薛之谦，成为网友们集中猜测的对象，而吴亦凡、林更新、彭于晏等男星也均符合线索纷纷中枪。在秘术师女星方面，迪丽热巴，吉克隽逸等女星也纷纷被玩家提名，更有玩家放言Anglebaby或将再度牵手网易。

网友猜测海报

据悉，随着明日《光明大陆》App Store独家首发，最强战法牧第二位明星将正式亮相，肌肉男星将解开他的神秘面纱!《光明大陆》将于明日正式开启iOS不删档测试，客户端下载及角色预创建已经全面开启，想要第一时间与三位明星一同开荒的玩家，现在便可以登录App Store搜索光明大陆，下载并进入游戏。让我们一起，再一次改变世界!

（ 作者：佚名 责任编辑：沈黎明）

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